Москва, 20 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Следственный комитет России запросил у МИД РФ информацию, связанную с осквернением памятников советским героям в Латвии, чтобы дать правовую оценку. 20 ноября об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

Ранее жители Латвии опубликовали в социальных сетях фотографии с памятниками советским солдатам, осквернёнными вандалами. Речь идёт о мемориале в Елгавском крае и мемориале на месте захоронения в Юрмале.

«Указанным фактам будет дана соответствующая правовая оценка», — подчеркнули в Следственном комитете.

В 2022 году в Латвии началась очередная волна кампании по демонтажу советских памятников. В августе латвийские власти снесли памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. На этом фоне вандалы оскверняют оставшиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом.