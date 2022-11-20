Москва, 20 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Воздушно-космические сил России (ВКС) уничтожили высокоточным ударом цех по сборке авиадвигателей предприятия «Мотор-Сич» во временно оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье. Об этом 20 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что Вооружённые силы (ВС) РФ продолжают спецоперацию по денацификации на территории б. УССР.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил [Киева]», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно.