Москва, 20 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно. Он написал об этом 20 ноября в своём телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

Как указал Медведев, представители киевского режима, которых он сравнил с тараканами, постоянно грозят «вернуть Крым» для того, чтобы подбодрить жителей захваченных Киевом территорий б. УССР и показать своим хозяевам, «что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег».

«Поэтому хочу им напомнить непреложные факты: 1. Киев — столица Древней Руси. 2. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. 3. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать…» — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что глупостями занимается ЮНЕСКО, которое включило борщ в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной защите, и это не делает чести этому учреждению ООН.