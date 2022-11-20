Белград, 20 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. По мнению президента Сербии Александра Вучича, власти Косово не будут отменять своё решение о штрафах за сербские номера, в результате чего в регионе после 21 ноября произойдёт резкое обострение. Он заявил об этом 20 ноября в эфире TV Prva.

Mc.rs Александр Вучич

Как указал сербский лидер, если бы глава правительства региона Альбин Курти хотел отложить такое решение, он сделал бы это раньше, а так как этого не произошло, косовские власти этим, по его мнению, показали, что не хотят видеть сербов в Косово и Метохии.

Также Вучич подчеркнул, что, при введении косовоалбанскими властями таких спорных решений путём применения силы, обострение обстановки в регионе будет неизбежным.

«Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет «пекло (ад — ред.) на земле»… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы — защищать свои очаги», — сказал он, добавив, что Белград сделал всё возможно для сохранения мира в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти приглашены в Брюссель в рамках посредничества ЕС между Белградом и Приштиной.