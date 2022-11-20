Тегеран, 20 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Разведывательные службы США и других стран Запада выяснили, что представители Москвы и Тегерана договорились о запуске массового производства военных беспилотников иранской разработки в России. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

По данным издания, сделка была заключена в ноябре в Иране. Стороны договорились о том, что Иран передаст документацию и ключевые компоненты, требуемые для запуска производственной линии в России. Ожидается, что производство будет налажено в течение нескольких месяцев.

Авторы газеты отмечают, что реализация этого соглашения станет дальнейшим углублением российско-иранского сотрудничества. По данным источников издания, с августа 2022 года Россия задействовала в ходе специальной военной операции более 400 военных беспилотников иранского производства.

Официальные российские лица опровергают информацию о поставках иранских беспилотников в Россию. 17 ноября соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.