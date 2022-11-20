Мариуполь, ДНР, 20 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Рассчитанный на три года план восстановления Мариуполя можно выполнить за два года, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин 20 ноября в своём Telegram-канале.

Богдан Борман ИА REGNUM Строительство новых домов на улице Амурской в Мариуполе

Хуснуллин рассказал, что 19 ноября проинспектировал ход работ по восстановлению Мариуполя совместно с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Там Хуснуллин и Пушилин провели встречу со строителями, занимающимися восстановлением различных объектов.

Заместитель председателя правительства РФ отметил, что всего на работах в Мариуполе задействовано 28 тыс. строителей. Они уже восстановили 150 домов, сейчас ведётся работа по восстановлению ещё 1250 объектов.

«Идём хорошими темпами… В целом планируем наш трёхлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за два года!» — подчеркнул Хуснуллин.

Среди актуальных проблем он выделил подключение домов к сетям теплоснабжения. Тепло подано в 475 домов, до конца года стоит задача по обеспечению теплоснабжения 1000 объектов. Эти работы осложняются общей ветхостью сетей в городе.