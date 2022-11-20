Российский дипломат оценил решение ЮНЕСКО взять под «защиту» борщ
Дипломат Орджоникидзе назвал глупостью решение ЮНЕСКО взять под защиту борщ
Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Глупостями занимается ЮНЕСКО, которое включило борщ в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной защите, и это не делает чести этому учреждению ООН. Об этом 20 ноября заявил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
«Мы, конечно же, отдаем должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но если честно, убеждены, что признание его [принадлежности Киеву] со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями», — сказал он в интервью РИА Новости.
При этом Орджоникидзе отметил, что имеется несколько видов борща, и добавил, что, как ранее заявил один из российских дипломатов, пока Киев включает борщ в список нематериального наследия, в России его уже давно и успешно готовят в качестве питания для космонавтов.
Также российский дипломат уточнил, что считает ситуацию со включением борща в список ЮНЕСКО «просто анекдотичной».
«В своем антироссийском угаре [Киев] и Запад потеряли всякую связь с реальностью. Используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО для продвижения антироссийской повестки», — заключил Орджоникидзе.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава киевского режима В. Зеленский заявил, что, говоря о возможности проведения переговоров с Киевом, Россия якобы не стремится к миру, а только намерена добиться «краткосрочного затишья» в военных действиях.