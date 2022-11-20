Белгород, , 10:08 — REGNUM Село Нижний Ольшанец в Белгородской области было обстреляно со стороны вооруженных формирований бандеровцев. Об этом 20 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что бригада скорой помощи уже выехала для оказания медицинской помощи пострадавшей, и добавил, что также в результате обстрела были повреждены шесть домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в данный момент в небе над Белгородской областью работают системы противовоздушной обороны (ПВО).