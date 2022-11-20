Астана, 20 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Свой голос на внеочередных президентских выборах в Казахстане отдал первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Видеозапись этого 20 ноября обнародовал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как первый президент Казахстана прибыл на избирательный участок в здании государственного театра оперы и балета «Астана Опера» в Астане.

При этом на внеочередных выборах президента Казахстана за этот пост борются шесть кандидатов, включая действующего главу республики — Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 10:00 (07:00 мск) явка на выборах президента Казахстана составила 23,37%.