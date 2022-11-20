Белград, , 09:42 — REGNUM Экономические санкции в отношении правительства Слободана Милошевича привели к краху экономики Сербии, поэтому сербы не поддерживают аналогичные меры против России. Об этом рассказала сербская журналиста Любица Гойгич в интервью газете Financial Times.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Обозреватель газеты Паула Эризану посетила Белград, чтобы понять причины поддержки России в Сербии. Она обратила внимание, что на улицах города встречаются граффити с изображениями президента России Владимира Путина, а различные сувениры с его фотографиями продаются в туристических магазинах.

Эризану побеседовала с несколькими жителями Белграда, включая ведущую популярного политического шоу на национальном телеканале RTV Vojvodina Любицу Гойгич. Гойгич рассказала, что она относится к большей части сербов, которые не поддерживают антироссийские санкции.

«Мы против санкций, потому что мы сами их пережили», — объяснила журналистка.

Она добавила, что после введения западных санкций против Сербии в 90-х годах экономика страны сократилась на две трети. Она подчеркнула, что больше всего от этого пострадали обычные люди.

Гойгич рассказала, что она хорошо помнит авиаудары сил НАТО по Белграду. Журналистка отметила, что она сама выступала против Милошевича, но это не помешало бомбам упасть на её дом.

«Ракеты упали на мой район, хотя там не было никаких военных целей — только предприятие водоснабжения», — подчеркнула Гойгич.