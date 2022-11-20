Москва, 20 ноября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Лидером по продажам новых легковых автомобилей в России в октябре 2022 года среди иностранных брендов стала китайская компания Haval. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Пресс-служба Haval Новый логотип Haval

В октябре жители России приобрели 4,3 тыс. автомобилей Haval. В сравнении с октябрём 2021 года продажи авто этого бренда выросли на 8,4%.

Всего за первые десять месяцев 2022 года в России продано 25,3 тыс. автомобилей Haval. В годовом исчислении поставки сократились на 9,6%.

Самой популярной моделью бренда на российском рынке в октябре остался компактный кроссовер Jolion. В тройку лидеров по продажам также вошли модели Haval F7 и Haval F7x.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре общая доля китайских брендов на российском рынке новых легковых автомобилей выросла до 30%. В начале 2022 года она не превышала 10%.