Токио, , 03:54 — REGNUM Владимир Зеленский является непосредственным виновником того, что жители территории б. УССР страдают из-за продолжающегося конфликта в стране. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в ходе политического собрания в Токио, сообщает Japan Times.

Ёсиро Мори

По мнению Мори, именно Зеленский заставил страдать многих своих сограждан. Кроме того, Мори раскритиковал японские СМИ, указав на однообразность и однобокость репортажей о конфликте на территории б. УССР. По словам Мори, у него создаётся впечатление, что все авторы репортажей берут информацию только из источников в Европе или в США.

По мнению Мори, действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида в вопросе конфликта на территории б. УССР «однобоко следует за позицией Соединенных Штатов».

Стоит отметить, что бывший премьер-министр — не единственный, кто критикует политику киевского режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Зеленского раскритиковал и лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки. По мнению политика, Зеленский отличается высокомерием и эгоизмом, такую политику киевского руководства Судзуки назвал «странной».

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