Вашингтон, , 22:00 — REGNUM Проведение Вооруженными силами России спецоперации на территории бывшей УССР якобы может увеличить риск распространения ядерного оружия в мире. Об этом 19 ноября сообщил на ежегодном форуме по безопасности в канадском Галифаксе глава Пентагона Ллойд Остин.

Ллойд Остин (cс) Spc. XaViera Masline

По словам министра обороны США, наблюдающие за ходом спецоперации руководители «авторитарных стран» могут прийти к выводу о том, что ядерное оружие даст им «лицензию на охоту».

Остин считает, что это повышает риск распространения ядерного оружия в мире.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 на Бали заявили, что очень важно предотвратить применение ядерного оружия.