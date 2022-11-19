Берлин, , 20:23 — REGNUM Вовлечь Североатлантический альянс в прямое столкновение с Россией стремится киевский режим. Об этом 19 ноября пишет немецкая газета FAZ.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Автор статьи Томас Гутшкер в качестве доказательства привел стремление главы киевского режима Владимира Зеленского, главы МИД киевского режима Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника обвинить Россию в инциденте с ракетой в Польше.

Как отметил обозреватель, сразу после инцидента Зеленский настаивал на «ответном ударе по России», Мельник призывал военный блок к жестким действиям, а Кулеба отвергал все сомнения относительно «целенаправленной атаки» со стороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Польши Анджей Дуда заявил, что на территории страны упала ракета системы ПВО, принадлежащей ВСУ.