Всеволожск, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Отопление и горячее водоснабжение во Всеволожском районе, нарушенные в связи с ЧП на магистральном газопроводе «Белоусово — Ленинград», будут постепенно возвращаться потребителям, начиная с 22 часов 19 ноября. Об этом сообщили в администрации Ленинградской области. В свою очередь в администрации Всеволожского района добавили, что газоснабжение в частный сектор района вернется предположительно около 23 часов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Батарея

Как отметили в комитете по топливно-энергическому комплексу Ленинградской области, котельные, получающие газ от шести остановленных в результате ЧП газораспределительных станций, переключают на резервные источники. Пока отключенными остаются ГРС «Русский Дизель», «Романовка», «Восточная», «Невская Дубровка», «Свердлова». Уже подали давление на ГРС «Всеволожск».

«Специалисты оперативно переводят котельные на резервные источники для скорейшего восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах жителей Всеволожского района. Мы рассчитываем, что часть жилых домов будет подключена уже после 22 часов, затем поэтапно продолжится подключение остальных», — уточнил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Юрий Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 19 ноября на газопроводе вблизи города Всеволожск вследствие разгерметизации трубы произошло возгорание. После ЧП газопровод поврежденный участок был оперативно отключен. В настоящее время открытое горение на месте аварии ликвидировано.

«Аварийная бригада была направлена к месту разрыва. Ведется подготовка к восстановительным работам, а также завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов», — сообщили в компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Правоохранительные органы выясняют причины аварии на газопроводе.