Москва, 19 ноября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая по итогам текущего года превысит $180 млрд, что станет рекордным показателем, заявил 19 ноября посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В этом году, я считаю, торгово-экономическое сотрудничество выйдет на качественно новый уровень и товарооборот установит новый рекорд. В прошлом году у нас товарооборот составлял где-то $140 млрд. А в этом году эта цифра, думаю, будет больше $180 млрд», — сказал он журналистам.

Он добавил, что китайские и российские предприниматели тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты в торгово-экономической сфере.