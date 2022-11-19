Канада, 19 ноября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Подросток открыл стрельбу возле одной из школ в канадской провинции Онтарио. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CTV.

(сс) Michael Полиция Канады

ЧП произошло в пятницу, 18 ноября, в городе Брамптон. По последним данным, один из подростков выстрелил в старшеклассника.

Известно, что пострадавший был доставлен в местную больницу, а подозреваемый в стрельбе был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время выясняются причины происшествия.