Ереван, 19 ноября 2022, 18:51 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель обсудили ситуацию на границе Армении с Азербайджаном. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба правительства Армении.
Отмечается, что стороны провели встречу в ходе встречи на полях саммита Международной организации франкофонии в Тунисе.
Отмечается, что Пашинян подчеркнул необходимость «ликвидации последствий азербайджанской агрессии, немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Армении».