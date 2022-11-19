Анкара, , 18:06 — REGNUM Запуск КНДР баллистической ракеты осуждает Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция обеспокоена вероятными рисками для мира и стабильности в регионе, сопряженными с безответственной позицией Пхеньяна, сохраняющейся вопреки всем предупреждениям международного сообщества», — отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Турции также призвали Пхеньян к отказу от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, 18 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.