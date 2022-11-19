Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что не Зеленскому рассуждать о затишье

Москва, , 17:58 — REGNUM Россия не закрывала двери в переговорный процесс с Киевом, и не Зеленскому рассуждать, хочет ли Россия мира, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Позиция России было и остаётся неизменно четкой: не мы закрывали дверь в переговорный процесс, не мы отказывались продолжать переговоры. И не Зеленскому теперь рассуждать, хочет ли Россия мира, или обвинять нас в желании «добиться передышки», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Нужны ли переговоры Зеленскому — вопрос риторический, указал парламентарий.

«Президент [Киева] не самостоятельная фигура. И инцидент в Польше, где провокация [киевского] режима с целью втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией явно провалилась, большой показатель. В Вашингтоне могут сколько угодно говорить, что решать должен Киев, но в Киеве решат так, как скажут в Вашингтоне», — указал депутат.

«А вот как долго и в каком размере США будут готовы спонсировать наркоэкзерсисы кровавого клоуна, становится уже проблемой американских избирателей», — добавил Слуцкий.

Со своей стороны, депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») считает, что реагировать на заявление президента Зеленского о желании России получить «краткосрочное затишье» абсолютно бессмысленно, подобные позиции необходимо сверять с его «спонсорами».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава киевского режима В. Зеленский, говоря о возможности проведения переговоров с Киевом, заявил, что Россия якобы не стремится к миру, а только намерена добиться «краткосрочного затишья» в военных действиях.

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