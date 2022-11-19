Анкара, 19 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Стамбуле после теракта из больниц выписали 71 человека, всего во взрыве пострадал 81 человек, сообщил 19 ноября министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Последние данные о состоянии пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль: число тех, чье лечение было завершено и кто был выписан из 81 раненого, достигло 71 человека», — написал он в Twitter.

Всего в отделении продолжается лечение восемь раненых. Два пациента находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.