Москва, , 17:17 — REGNUM Окончательного разрыва с Российской Федерацией не хотят Евросоюз, НАТО и США. Об этом 19 ноября сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой», — написал Медведев.

Зампредседателя Совета безопасности России добавил, что западные страны пытаются «окоротить и вразумить Киев», вытолкнуть его на переговоры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что США станет все сложнее выделять деньги Киеву.