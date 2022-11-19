Санкт-Петербург, 19 ноября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. На газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв. Об этом 19 ноября написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram.

Niklas Freidwall Пожар

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе… — написал он. — Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет».

Он добавил, что специалисты в настоящее время устанавливают причины взрыва.

Других подробностей он не привел.