Берлин, 19 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Предстоящей зимой в Германии возможны краткосрочные отключения электроэнергии из-за энергетического кризиса, заявил глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag.

(сс) lisatheobald Зима в Германии

Тислер объяснил, что операторы могут пойти на краткосрочные отключения энергоснабжения в случае угрозы общей энергосистеме. Он заверил, что такие эпизоды будут непродолжительными.

Глава BBK призвал граждан Германии подготовиться к возможным кризисам. В частности, он посоветовал создать в доме запасы питьевой воды и консервов.

Ранее в ноябре в Германии заявили, что подземные хранилища газа на территории страны заполнены почти на 100%. При этом в ФРГ признали, что избежать проблем с нехваткой газа предстоящей зимой удастся только при снижении расходов не менее чем на 20% от обычного уровня потребления.