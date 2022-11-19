Тель-Авив, Израиль, , 11:15 — REGNUM Новая парламентская коалиция в Израиле может внести изменения в закон о репатриации, что затронет десятки тысяч проживающих там выходцев из России. Об этом рассказал израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц 19 ноября РИА Новости.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Гервиц напомнил, что право на репатриацию евреев в Израиль провозглашено в Законе о возвращении, принятом в 1950 году. В соответствии с этим законом право на получение гражданства Израиля получают выходцы из других стран, признаваемые как евреи на основе религиозного закона Галаха. Это право также распространяется на детей и внуков таких евреев.

Адвокат отметил, что ранее израильские политики неоднократно призывали внести изменения в Закон о возвращении. Некоторые из них могут войти в формирующуюся парламентскую коалицию, что может привести к пересмотру закона.

Член общественного совета РЕК добавил, что отмена правила о распространении права на репатриацию на внуков может затронуть десятки тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Для этого должен быть принят новый законодательный акт, который будет иметь обратную силу.