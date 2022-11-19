Москва, 19 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Опасным назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов требование МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«Теперь становится ясно, к чему был весь этот цирк: все закончилось предсказуемым требованием вернуть ЗАЭС под контроль [Киева]. Это опасное и невозможное предложение», — заявил Миронов.

Опасное — потому что станет хорошим поводом для неонацистов устроить очередную антироссийскую провокацию, не исключено, что с применением радиоактивных материалов, рассуждает парламентарий.

«Невозможное — потому что станция находится на территории Запорожской области, то есть в России», — констатировал он.

В целом, лицемерные и политизированные оценки МАГАТЭ на этот счет Россия должна и будет игнорировать, убежден Миронов.

Инспекторы МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, зафиксировали обстрелы, но отказались назвать очевидного виновника этих обстрелов. Позднее была проведена проверка сообщений России о подготовке киевским режимом «грязной бомбы», которая «должна была показать, что Зеленский чист», отметил Миронов.

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию призывающую Россию вывести военных с Запорожской АЭС и «прекратить все действия» на киевских ядерных объектах.

Россия продолжит свои контакты с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с резолюцией агентства по поводу Запорожской АЭС.