В Госдуме оценили цирк МАГАТЭ вокруг Запорожской АЭС
Лидер СРЗП Миронов призвал игнорировать оценки МАГАТЭ ситуации на ЗАЭС
Москва, 19 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Опасным назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов требование МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.
«Теперь становится ясно, к чему был весь этот цирк: все закончилось предсказуемым требованием вернуть ЗАЭС под контроль [Киева]. Это опасное и невозможное предложение», — заявил Миронов.
Опасное — потому что станет хорошим поводом для неонацистов устроить очередную антироссийскую провокацию, не исключено, что с применением радиоактивных материалов, рассуждает парламентарий.
«Невозможное — потому что станция находится на территории Запорожской области, то есть в России», — констатировал он.
В целом, лицемерные и политизированные оценки МАГАТЭ на этот счет Россия должна и будет игнорировать, убежден Миронов.
Инспекторы МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС, зафиксировали обстрелы, но отказались назвать очевидного виновника этих обстрелов. Позднее была проведена проверка сообщений России о подготовке киевским режимом «грязной бомбы», которая «должна была показать, что Зеленский чист», отметил Миронов.
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию призывающую Россию вывести военных с Запорожской АЭС и «прекратить все действия» на киевских ядерных объектах.
Россия продолжит свои контакты с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с резолюцией агентства по поводу Запорожской АЭС.