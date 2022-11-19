Тегеран, , 09:01 — REGNUM 18 ноября правительство Ирана и министерство промышленности страны ввели санкции против французских автопроизводителей за их «недобросовестное» поведение и теперь не позволят им оказывать давление на иранскую автомобильную промышленность. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Представитель министерства промышленности Ирана Омид Калибаф заявил, что «из-за непрофессионального поведения французов в последние годы иранцы больше не разрешают регистрировать заказы и импортировать продукцию Renault, Peugeot, Citroen и других французских автопроизводителей».

Он отметил: «Мы не выдавали никаких разрешений на ввоз французских автомобилей, и наше внимание при импорте теперь сосредоточено только на нефранцузских автомобилях, включая японские, китайские и европейские марки».

Пресс-секретарь также сообщил, что иранское правительство и министерство промышленности ввели санкции против французских автопроизводителей за их поведение и не позволят им оказывать давление на иранскую автомобильную промышленность с помощью санкций.