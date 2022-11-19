Богота, 19 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Повстанцы из группировки «Армия национального освобождения» (АНО) предложили властям Колумбии объявить перемирие и прекращение огня на время переговоров. Об этом 18 ноября сообщает издание El Colombiano.

Juanjo70000 Президентский дворец. Богота, Колумбия

Издание приводит слова лидера АНО Антонио Гарсии, который пояснил, что повстанцы готовы перестать атаковать военные объекты, но лишь при условии, что власти тоже не будут атаковать военные объекты повстанцев.

О возобновлении диалога с повстанцами о мире сообщил президент Колумбии Густаво Петро в начале октября. Первый раунд переговоров запланирован на 21 ноября. Местом переговоров назначена столица Венесуэлы, город Каракас.

Напомним, переговоры между правительством Колумбии и повстанцами были прерваны в 2019 году после теракта в Боготе, в результате которого погиб 21 человек. Действующий на тот момент президент Колумбии Иван Дуке возложил ответственность за теракт на АНО.

Переговоры были прерваны в начале 2019 года являвшимся в тот момент президентом Колумбии Иваном Дуке после теракта в Боготе, в результате которого погиб 21 человек. Ответственность за него глава государства возложил на АНО.

Президент Колумбии Петро неоднократно заявлял, что надеется на заключение мирного соглашения с повстанцами.