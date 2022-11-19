Таллин, , 07:54 — REGNUM Общая сумма переданной Эстонией Киеву военной помощи приближается к €300 млн, заявил на пресс-конференции канцлер эстонского министерства обороны Кусти Салм.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что та поддержка, которую Таллин оказывает киевскому режиму, является одной из самых больших в мире по соотношению с ВВП республики, а также по соотношению с оборонным бюджетом прибалтийской страны.

Салм также подчеркнул, что Эстония в последнее время делает акцент на обучении киевских боевиков. Представитель ведомства также утверждает, что безопасность прибалтийской республики гарантирована.

По его словам, у Эстонии якобы «есть сильные, боеспособные, полностью оснащенные и обученные резервные» вооруженные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава отдела техники и систем эстонских вооружения сил Херко Сепп заявил, что Таллин совместно с Латвией планирует закупить военную колесную технику на общую сумму в €693 млн.

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