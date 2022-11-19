Оттава, 19 ноября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Канада намерена увеличить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в рамках реализации новой стратегии для региона, направленной на борьбу с растущим влиянием Китая, заявила канадский министр обороны Анита Ананд 18 ноября на Форуме международной безопасности в городе Галифакс (провинции Новая Шотландия).

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Оттава должна представить документ в течение месяца. Ананд также отметила, что Канада будет укреплять свои отношения в области обороны и безопасности с партнерами и союзниками в АТР. Министр не стала приводить подробности сказанного.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США хотят увеличить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за ситуации вокруг КНДР.