Кито, 19 ноября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Как минимум девять человек погибли в результате беспорядков в тюрьме El Inca в столице Эквадора городе Кито. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба генеральной прокуратуры страны в своём Twitter.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Отмечается, что днём ранее из тюрьмы El Inca в тюрьму, которая отличается максимально строгим режимом, был переведён главарь банды Los Lobos по кличке Бермудес. Предполагается, что именно он мог спровоцировать беспорядки в El Inca в начале ноября, жертвами которых стали пять человек из числа заключённых.

Генеральная прокуратура Эквадора сообщила о начале предварительного расследования по факту гибели девятерых заключённых. Уточняется, что все погибшие умерли насильственной смертью.

Стоит отметить, что ухудшение ситуации в сфере безопасности в Эквадоре произошло после попытки властей навести порядок в исправительных учреждениях страны. После нескольких нападений на сотрудников силовых структур и гибели пятерых силовиков, властями был введён режим чрезвычайного положения в провинциях Гуаяс, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас.

Ранее ИА REGNUM сообщало о побеге пятерых заключённых из крупнейшей тюрьмы Эквадора, расположенной в Гуаякиле.