Тегеран, 19 ноября, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Группа террористов, которая пыталась ввезти в Иран контрабандное оружие и боеприпасы, была задержана в иранской провинции Западный Азербайджан, сообщает агентство Tasnim.

banspy Задержание

Банда планировала использовать это вооружение в ходе беспорядков против сотрудников полиции и гражданского населения. Отмечается, их непосредственным руководством занимались иностранные террористические группировки и ряд «антиправительственных элементов» из стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в иранской провинции Хузестан были задержаны три основные участника террористической атаки, произошедшей 17 ноября в городе Изех.