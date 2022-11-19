Лима, 19 ноября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Следователи приступили к расследованию обстоятельств аварии, которая произошла в международном аэропорту Хорхе Чавеса в перуанской столице Лиме, сообщается в микроблоге прокуратуры Перу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Речь идет о столкновении самолета с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе, после которого воздушное судно загорелось. В результате происшествия погибли двое пожарных, и еще один человек пострадал.

Прокуратура возбудила дело об убийстве и причинении вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в американском городе Кин (штат Нью-Гемпшир) малогабаритный самолет врезался в жилой многоквартирный дом. Все пассажиры воздушного судна погибли.