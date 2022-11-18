Лондон, 19 ноября, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Госслужащие трёх министерств готовятся принять участие в длительной забастовке в Великобритании. Об этом 18 ноября сообщает телеканал Sky News.

Давид Сикейрос. Забастовка

Как указано в заявлении профсоюза работников государственных и коммерческих услуг (PCS), забастовка начнётся в середине декабря и продлится месяц. Бастующие будут требовать повышения заработной платы на фоне роста инфляции и возрастания стоимости жизни. В забастовке примут участие члены профсоюза PCS, являющиеся сотрудниками министерства внутренних дел, в том числе пограничной службы, министерства транспорта и министерства по защите окружающей среды. В связи с этим могут наблюдаться перебои в работе портов, пограничных пунктов и транспортных ведомств.

Отмечается, что не все работники будут принимать участие в протестной акции на протяжении всего месяца. Часть госслужащих будет бастовать более короткое время. Как уточнил глава профсоюза Марк Сервотка, точные детали протестной акции станут известны ближе к запланированному времени её начала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёхдневной забастовке с требованием поднять заработную плату, которую начали 350 сотрудников наземного обслуживания в самом крупном аэропорту Лондона «Хитроу».