Доха, 18 ноября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник сборной Англии по футболу Джеймс Мэддисон пропустит стартовый матч чемпионата мира 2022 года. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба «трех львов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Англии

По информации источника, Мэддисон из-за небольшого повреждения пропустил две последние тренировки сборной Англии в Катаре.

В первом туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с командой Ирана. Встреча пройдет 21 ноября в Дохе на «Международном стадионе Халифа».

В текущем сезоне полузащитник «Лестер Сити» принял участие в 13 турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Также футболист получил пять желтых карточек.