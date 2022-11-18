Анкара, , 23:39 — REGNUM 19 ноября в Газиантепе на стадионе «Газиантепспор» национальная сборная Турции по футболу в рамках товарищеского матча сыграет с командой Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Патрик Шик Ailura

В последний раз сборные Турции и Чехии играли между собой 21 июня 2016 года в матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы. Тот матч завершился уверенной победой турецкой команды, а забитыми мячами отметились Бурак Йылмаз и Озан Туфан.

Стоит отметить, что обе сборные не примут участие в грядущем чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре с 18 ноября по 20 декабря.