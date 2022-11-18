Страны G7 решили обнародовать уровень потолка цен на российскую нефть
Вашингтон, 18 ноября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Объявить уровень потолка цен на российскую нефть страны G7 решили 23 ноября, сообщает 19 ноября Bloomberg. Но сроки могут и измениться.
G7 (зеленый и салатовый)
В этот день состоится встреча послов стран ЕС. По данным источников агентства, администрация американского президента Джо Байдена должна информировать их о предельной цене, предлагаемой Вашингтоном.
В случае согласия дипломатов с этим, предложенным США, вариантом, вечером 23 ноября об уровне потолка цен на российскую нефть будет объявлено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, потолок цен на российскую нефть страны G7 намеревались ввести с 5 декабря 2022 года.
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