Доха, , 21:59 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал своего фаворита грядущего чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Массимо Каррера Кирилл Венедиктов

«Я буду следить за ЧМ — это настоящий праздник футбола. Кого буду поддерживать? Наверное, сборную Бразилии. На мой взгляд, они главные фавориты турнира», — цитирует Карреру издание «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. На групповом эта сборная Бразилии сыграет с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. В матче первого тура, который состоится 24 ноября, бразильца встретятся с сербами.