Анкара, , 21:17 — REGNUM Президент турецкого футбольного клуба «Трабзонспор» Ахмет Агаоглу заявил, что клуб не заинтересован в подписании 26-летнего опорного полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова.

Баринов и Аугустиняк Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Трабзонспор» определенно не заинтересован в подписании Дмитрия Баринова», — цитирует Агаоглу издание «Чемпионат».

Действующее соглашение Баринова с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Урала» и одной голевой передачей в игре со «Спартаком». Также хавбек получил три желтые и одну красную карточки.