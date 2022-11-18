Кения и Руанда требуют прекращения огня и ухода повстанцев M23 из Конго

Кигали, , 21:14 — REGNUM Экс-президент Кении Ухуру Кениата и президент Руанды Поль Кагаме призвали повстанческую группировку «Движение 23 марта» (M23) прекратить огонь и уйти с захваченных территорий в восточном Конго, сообщает 18 ноября Reuters.

Жители Конго Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые военные действия между M23 и конголезской армией возобновились на востоке Демократической Республики Конго в это году, что стало первым крупным возвращением группировки с 2012 года.

В результате военного конфликта тысячи людей были вынуждены покинуть дома и жить на улице.

При этом беспорядки вызвали дипломатическую напряженность между Конго и соседней Руандой, которую Конго обвинил в поддержке повстанцев. В ответ Руанда опровергла все обвинения. Политики пытаются положить конец конфликту, разворачивающемуся на их границе.

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