Рим, 18 ноября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо станет спецпосланником ЕС в странах Персидского залива, передает Corriere della Sera 18 ноября.

Министерство иностранных дел Греции Луиджи Ди Майо

По этой информации, политик должен будет координировать переговоры и соглашения в нефтегазовой сфере.

Новая должность Ди Майо специально изобретена глава дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, уточняет издание.