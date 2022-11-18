Лидер ЛДПР Слуцкий потребовал расстрела нацистов за казнь российских солдат

Москва, , 18:40 — REGNUM Отменить мораторий на смертную казнь для киевских националистов, расстрелявших попавших в окружение российских солдат, предложил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«В России действует мораторий на вынесение смертных приговоров, но из каждого правила должны быть исключения. Особенно в таких случаях. Это моя позиция», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Так он отреагировал на видео массовой кровавой расправы киевских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными.

«Никакие женевские конвенции им не писаны, и разговор с такими извергами может быть только один — трибунал, приговор, высшая мера наказания. Тем более, что и лица карателей демонстративно не скрываются», — подчеркнул Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минобороны России сообщило о расстреле российских пленных военнослужащих киевскими солдатами.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что направит в международные организации видео предполагаемой казни российских военнопленных в Макеевке (ЛНР) с требованием расследования.

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