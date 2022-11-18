Брюссель, , 18:03 — REGNUM 18 ноября национальная сборная Египта по футболу в рамках товарищеской встречи сыграет с командой Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московском времени.

Мохамед Салах Fifa.com

Стартовые составы команд:

Египет: Мохамед эль-Шенави, Али Габр, Ахмед Хегази, Акрам Тауфик, Мохамед Хамди, Тарек Хамед, Мохаммед эль-Ненни, Махмуд Хамада, Махмуд Хассан, Мохамед Салах, Мостафа Мохамед.

Главный тренер: Руй Витория.

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Артур Теате, Тимоти Кастань, Янник Феррейра Карраско, Зено Дебаст, Аксель Витсель, Кевин де Брёйне, Эден Азар, Ханс Ванакен, Миши Батшуайи.

Главный тренер: Роберто Мартинес.

В первом туре групповой стадии чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии сыграет со сборной Канады. Встреча пройдет в Ар-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али»., а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.