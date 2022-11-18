Москва, 18 ноября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Актер Евгений Кулаков, известный по сериалам «След» и «Физрук», переехал из России в Израиль. Об этом он рассказал в в эфире интернет-передачи «Гостиный двор».

(сс) skeeze Самолет

«Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад — не сможем. Мы три года назад уже уезжали», — сказал Кулаков. Артист отметил, что принял решение о переезде из-за своего сына, который страдает ДЦП и аутизмом.

Отмечается, что жена и дочь Кулакова пока остаются в РФ, однако в ближайшее время также планируют уехать в Израиль.

Напомним, Евгений Кулаков прославился благодаря участию в таких телепроектах, как «След» и «Физрук». Помимо съемок в кино и сериалах, артист также выступает в театре.