Белгородский район, Белгородская область, 18 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Пожилой мужчина погиб при обстреле села Устинка в Белгородской области. Об этом 18 ноября в своём тг-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обстрел ВСУ приграничного села

По предварительной информации, в момент обстрела 80-летний мужчина находился во дворе. Также повреждены четыре частных домовладения.

На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы, власти проводят подомовой обход.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 18 ноября под миномётный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе.