Под Белгородом от снаряда ВСУ погиб пожилой мужчина
Белгородский район, Белгородская область, 18 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Пожилой мужчина погиб при обстреле села Устинка в Белгородской области. Об этом 18 ноября в своём тг-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Обстрел ВСУ приграничного села
По предварительной информации, в момент обстрела 80-летний мужчина находился во дворе. Также повреждены четыре частных домовладения.
На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы, власти проводят подомовой обход.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 18 ноября под миномётный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе.