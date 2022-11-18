Париж, , 16:03 — REGNUM Французские железные дороги повысят цену на билеты скоростных поездов TGV в среднем на 5% с 10 января 2023 года из-за роста цен на энергию, сообщает Le Figaro.

Локомотив с эмблемой компании SNCF Toby Oxborrow

Однако французская компания SNCF Voyageurs установила «тарифный щит» для самых дешевых билетов TGV Inoui, для всех билетов Ouigo, тарифов, гарантированных картой Avantage или подписками Max для молодых и пожилых людей.

«Наша цель состоит в том, чтобы защитить наиболее чувствительные группы населения и молодежь от роста цен», — пояснил генеральный директор SNCF Voyageurs Кристоф Фанише, повторяя просьбы правительства Франции.

«Мы сталкиваемся со значительным увеличением наших затрат в 2023 году, примерно на 13%, несмотря на все наши усилия по повышению производительности и экономии, в частности, в связи с увеличением стоимости энергии», — подчеркнул Кристоф Фанише.

Цены растут не только на железнодорожные билеты, но и на авиабилеты во Франции. Так цены на авиабилеты подскочили на 18,9% за год, и они должны расти дальше, предупредили представители французского авиационного сектора.