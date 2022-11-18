Париж, 18 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Французские железные дороги повысят цену на билеты скоростных поездов TGV в среднем на 5% с 10 января 2023 года из-за роста цен на энергию, сообщает Le Figaro.

Toby Oxborrow Локомотив с эмблемой компании SNCF

Однако французская компания SNCF Voyageurs установила «тарифный щит» для самых дешевых билетов TGV Inoui, для всех билетов Ouigo, тарифов, гарантированных картой Avantage или подписками Max для молодых и пожилых людей.

«Наша цель состоит в том, чтобы защитить наиболее чувствительные группы населения и молодежь от роста цен», — пояснил генеральный директор SNCF Voyageurs Кристоф Фанише, повторяя просьбы правительства Франции.

«Мы сталкиваемся со значительным увеличением наших затрат в 2023 году, примерно на 13%, несмотря на все наши усилия по повышению производительности и экономии, в частности, в связи с увеличением стоимости энергии», — подчеркнул Кристоф Фанише.

Цены растут не только на железнодорожные билеты, но и на авиабилеты во Франции. Так цены на авиабилеты подскочили на 18,9% за год, и они должны расти дальше, предупредили представители французского авиационного сектора.