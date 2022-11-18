Москва, , 15:59 — REGNUM Система быстрых платежей (СБП) начала своё активное развитие после ухода западных платёжных гигантов с российского рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Денежные переводы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для быстрого старта регулятор включил минимальное число комиссий для всех участников системы.

Сегодня когда требуются дополнительные средства для поддержки российской системы, в том числе требуемой инфраструктуры, ЦБ РФ постепенно начал распределять плату банков за свои услуги.

В дальнейшем тарифная сетка СБП может и дальше трансформироваться, подстраиваясь под современные реалии», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ утвердил комиссию в 6 рублей для банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) при отправлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физлиц.