Москва, 18 ноября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Система быстрых платежей (СБП) начала своё активное развитие после ухода западных платёжных гигантов с российского рынка, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

«Для быстрого старта регулятор включил минимальное число комиссий для всех участников системы.

Сегодня когда требуются дополнительные средства для поддержки российской системы, в том числе требуемой инфраструктуры, ЦБ РФ постепенно начал распределять плату банков за свои услуги.

В дальнейшем тарифная сетка СБП может и дальше трансформироваться, подстраиваясь под современные реалии», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ утвердил комиссию в 6 рублей для банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) при отправлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физлиц.