Бухарест, , 15:50 — REGNUM Руководство крупнейшей в Восточной Европе частной румынской авиакомпании Blue Air объявило о намерении передать государству 75% акций структуры. Об этом 18 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительным данным, на этот шаг совет директоров Blue Air пошел из-за нависшей над авиаперевозчиком угрозой банкротства. Ранее по причине невыполнения компанией кредитных обязательств государство арестовало ее основные счета.

Детали новой сделки не разглашаются. Известно лишь, перевозчик будет работать в стандартном режиме.

За 17 лет своего существования Blue Air перевезла более 32 млн пассажиров. Ее деятельность сертифицирована международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).